Сборная России по бобслею и скелетону успешно прошла тестирование на коронавирус после прилёта в Пекин

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Даниил Чабан сообщил о прибытии команды в Пекин (Китай) для тренировок на олимпийской трассе.

«Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус. Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лёд выйдут скелетонисты», — цитирует Чабана ТАСС.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что лыжница Анастасия Кулешова не будет участвовать в отборе на Олимпиаду в Пекине.