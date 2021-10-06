Сборная России по бобслею и скелетону успешно прошла тестирование на коронавирус после прилёта в Пекин
- РИА Новости
«Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус. Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лёд выйдут скелетонисты», — цитирует Чабана ТАСС.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что лыжница Анастасия Кулешова не будет участвовать в отборе на Олимпиаду в Пекине.