Комбаров о матче Россия — Словакия: можно сыграть не очень зрелищно, но победить
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«Я жду только победы от национальной команды России. Уверен, что сборная покажет красивый результативный футбол. Самое главное — набрать три очка. Можно сыграть не очень зрелищно, но победить. Каждая потеря очков может стать роковой для команды. Очень хочется увидеть Россию на чемпионате мира!» — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало матча — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.