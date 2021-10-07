Комбаров о матче Россия — Словакия: можно сыграть не очень зрелищно, но победить

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией.
Комбаров о матче Россия — Словакия: можно сыграть не очень зрелищно, но победить
  • ©Официальный аккаунт Дмитрия Комбарова в Instagram

«Я жду только победы от национальной команды России. Уверен, что сборная покажет красивый результативный футбол. Самое главное — набрать три очка. Можно сыграть не очень зрелищно, но победить. Каждая потеря очков может стать роковой для команды. Очень хочется увидеть Россию на чемпионате мира!» — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.

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