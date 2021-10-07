Комбаров о матче Россия — Словакия: можно сыграть не очень зрелищно, но победить

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией.

«Я жду только победы от национальной команды России. Уверен, что сборная покажет красивый результативный футбол. Самое главное — набрать три очка. Можно сыграть не очень зрелищно, но победить. Каждая потеря очков может стать роковой для команды. Очень хочется увидеть Россию на чемпионате мира!» — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.