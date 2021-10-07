В МИД отреагировали на решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.

«Союз европейских футбольных ассоциаций не должен позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. Очевидно, что эти действия являются провокационными. Напомню, скандальная история была на минувшем чемпионате Европы вокруг сборной Украины, футболисты которой выступали в футболках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024.