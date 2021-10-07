Международный союз биатлонистов признал вакцину «Спутник V»

Короткая ссылка
Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину «Спутник V».
Международный союз биатлонистов признал вакцину «Спутник V»
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, данное решение IBU может избавить привитых вакциной «Спутник V» атлетов, тренеров и других представителей команд от необходимости сдавать тесты на коронавирусную инфекцию во время турниров.

Отмечается, что союз также признал вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

Напомним, что олимпийский сезон стартует 27 ноября с этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ранее стал известен календарь Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить