Международный союз биатлонистов признал вакцину «Спутник V»

Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину «Спутник V».

Как сообщает ТАСС, данное решение IBU может избавить привитых вакциной «Спутник V» атлетов, тренеров и других представителей команд от необходимости сдавать тесты на коронавирусную инфекцию во время турниров.

Отмечается, что союз также признал вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

Напомним, что олимпийский сезон стартует 27 ноября с этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ранее стал известен календарь Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/22.