Четверо российских борцов пробились в полуфинал чемпионата мира

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Российские борцы греко-римского стиля Адлан Акиев, Роман Власов, Сергей Кутузов и Эмин Сефершаев прошли в полуфинал на чемпионате мира в Осло.
Четверо российских борцов пробились в полуфинал чемпионата мира
  • РИА Новости

Власов в весовой категории до 77 кг в квалификации одержал победу над казахом Тамерланом Шадукаевым , в 1/8 финала победил украинца Дмитрия Пышкова, а в 1/4 — иранца Мохаммадали Гераи.

Акиев в весе до 82 кг в 1/8 финала победил литовца Арминаса Лигнугариса, а в 1/4 — немца Ханнеса Вагнера.

Сефершаев в категории до 55 кг в 1/8 финала одержал победу над грузином Нугзари Цурцумией, а в 1/4 — над Корланом Жаканшой из Казахстана.

Кутузов в категории до 72 кг в квалификации победил белоруса Юрия Конькова, в 1/8 финала — молдаванина Валентина Петика, а в 1/4 — Геворга Саакяна из Польши.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин поздравил российских борцов с успешным выступлением на чемпионате мира в Осло.

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