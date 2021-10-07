Эдегор: мне было сложно завести друзей в «Реале»

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Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал об адаптации в мадридском «Реале».
Эдегор: мне было сложно завести друзей в «Реале»
  • © AP Photo/Rui Vieira

«В первой и во второй командах «Реала» у меня было много сложных периодов. Но, находясь в окружении лучших игроков, я сам стал сильнее. Благодаря «Реалу» я добился прогресса. Я многому научился у Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Но мне было сложно завести друзей», — цитирует Эдегора TV2.

Он отметил, что в молодом возрасте в другой стране тяжело завести друзей.

Эдегор также добавил, что стал сильнее благодаря такому опыту.

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