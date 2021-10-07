Эдегор: мне было сложно завести друзей в «Реале»

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал об адаптации в мадридском «Реале».

«В первой и во второй командах «Реала» у меня было много сложных периодов. Но, находясь в окружении лучших игроков, я сам стал сильнее. Благодаря «Реалу» я добился прогресса. Я многому научился у Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Но мне было сложно завести друзей», — цитирует Эдегора TV2.

Он отметил, что в молодом возрасте в другой стране тяжело завести друзей.

Эдегор также добавил, что стал сильнее благодаря такому опыту.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Мбаппе контракт с зарплатой €36 млн в год.