УЕФА объявил дату жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил дату жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, жеребьёвка отборочного турнира состоится во Франкфурте 9 октября 2022 года.

🇩🇪 The #EURO2024 qualifying draw details have been announced - a date for the diary!



🗓️ Sunday 9 October 2022

📍 Festhalle, Frankfurt — UEFA (@UEFA) October 7, 2021

По итогам жеребьёвки 54 национальные команды будут распределены по группам, в которых будут вести борьбу за 23 путевки на чемпионат Европы.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Жеребьёвка финальной стадии турнира пройдёт в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА подал заявку на регистрацию бренда «Лига чемпионов» в России.