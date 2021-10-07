УЕФА объявил дату жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил дату жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
УЕФА объявил дату жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УЕФА, жеребьёвка отборочного турнира состоится во Франкфурте 9 октября 2022 года.

По итогам жеребьёвки 54 национальные команды будут распределены по группам, в которых будут вести борьбу за 23 путевки на чемпионат Европы.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Жеребьёвка финальной стадии турнира пройдёт в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА подал заявку на регистрацию бренда «Лига чемпионов» в России.

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