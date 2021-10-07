«Спартак» обратился в Роспотребназдор по поводу квоты на матчи с «Динамо» и «Лестером»

Московский «Спартак» обратился в Роспотребнадзор по поводу квоты на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» и встречу третьего тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестером».

Как сообщается на сайте московского клуба, от ответа Роспотребнадзора будет зависеть разрешённое количество зрителей на трибунах в предстоящих играх.

Напомним, что матч «Спартака» с «Динамо» состоится 16 октября, а встреча с «Лестером» — 20 октября.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с вратарём Александром Максименко и полузащитником Наилем Умяровым о продлении контрактов.