«Спартак» обратился в Роспотребназдор по поводу квоты на матчи с «Динамо» и «Лестером»
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Как сообщается на сайте московского клуба, от ответа Роспотребнадзора будет зависеть разрешённое количество зрителей на трибунах в предстоящих играх.
Напомним, что матч «Спартака» с «Динамо» состоится 16 октября, а встреча с «Лестером» — 20 октября.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с вратарём Александром Максименко и полузащитником Наилем Умяровым о продлении контрактов.