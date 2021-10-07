Кофрие: «Спартаку» нужен был тот, кто бьётся до конца, и они его нашли

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о переходе в стан красно-белых.

«Я понимаю, что мой трансфер вызывает удивление. «Спартак» — гигант из России. Клуб с большим количеством игроков высокого класса. У команды есть такие великолепные игроки, как тот же Квинси Промес, который оказал мне хороший приём», — цитирует Кофрие SportMagazine.

Он отметил, что для адаптации нужно время. Главное, что в него верит команда.

«Эмблема клуба — гладиатор. Этим всё сказано. Им нужен был парень, который бьётся до конца, и они его нашли», — добавил Кофрие.

Защитник присоединился к клубу в летнее трансферное окно. Он принял участие в четырёх матчах «Спартака» в Российской премьер-лиге.

Ранее Кофрие заявил, что «Спартак» может стать важным трамплином для его карьеры.