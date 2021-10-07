Кофрие: «Спартак» может стать важным трамплином для моей карьеры

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о переходе в стан красно-белых.

«Я знал, что моя жизнь кардинально изменится, обсудил это с женой. В итоге я уехал один из-за её проблем с визой, но пройдёт совсем немного времени, и она присоединится ко мне вместе с сыновьями. Пока что я не жалею о своём выборе. Сейчас я нахожусь в клубе, у которого большие амбиции. Я буду играть в еврокубках, это даст мне гораздо больше возможностей, и я понимаю, что это может стать важным трамплином для моей карьеры», — цитирует Кофрие SportMagazine.

Он отметил, что футболисту нужно выходить из зоны комфорта.

Защитник присоединился к клубу в летнее трансферное окно. Он принял участие в четырёх матчах «Спартака» в Российской премьер-лиги.

Ранее нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о восстановлении после травмы.