Форвард «Спартака» Понсе: я вернусь сильнее
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Я хотел сказать вам, что всё прошло хорошо. Благодаря вашей любви и любви моей семьи я вернусь сильнее», — написал футболист в своём Instagram.
Понсе перенёс операцию на колене. Травму он получил в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Наполи» (3:2).
В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил четыре мяча.
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