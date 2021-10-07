Форвард «Спартака» Понсе: я вернусь сильнее

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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о восстановлении после травмы.
Форвард «Спартака» Понсе: я вернусь сильнее
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я хотел сказать вам, что всё прошло хорошо. Благодаря вашей любви и любви моей семьи я вернусь сильнее», — написал футболист в своём Instagram.

Понсе перенёс операцию на колене. Травму он получил в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Наполи» (3:2).

В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил четыре мяча.

Ранее Карпин назвал Джикию лидером сборной России по футболу.

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