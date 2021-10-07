ФХР поздравила Путина с днём рождения

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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила с днём рождения президента Владимира Путина.
ФХР поздравила Путина с днём рождения
  • kremlin.ru

«7 октября отмечает день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравляем Владимира Владимировича и благодарим за поддержку хоккея в нашей стране, за искреннюю любовь к нашему виду спорта. Желаем крепкого здоровья и успехов в работе!» — написала пресс-служба ФХР.

Напомним, что Путину 7 октября исполнилось 69 лет.

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