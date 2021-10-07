Мамиашвили заявил, что ФСБР подаст протест на судейство в поединке Велиевой

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что тренерский штаб сборной подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира 2021 года в Осло с участием россиянки Ханум Велиевой.

«Мы подаём протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью. По показаниям на табло Велиева должна была выходить в финал. Есть повод ещё раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

22-летняя уроженка Красноярска в 1/2 финала в весовой категории до 68 кг проиграла Мээрим Жуманазаровой из Киргизии.

Велиева поборется за бронзовую награду первенства планеты с американкой Тамирой Сток Менса 7 октября.

Ранее сообщалось, что россиянка Надежда Соколова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Осло.