Хоккеисты ЦСКА с сухим счётом обыграли в московском дерби «Динамо»
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Игра, которая прошла в Петровском парке, завершилась со счётом 3:0 в пользу армейской команды.
Шайбы забросили Максим Соркин (31-я минута), Павел Карнаухов (50-я) и Джон Гилмор (58-я).
Голкипер ЦСКА Иван Федотов отразил 29 бросков и провёл первый в сезоне-2021/22 сухой матч. Форвард армейской команды Антон Слепышев сыграл четырёхсотый матч в КХЛ.
«Динамо» (22 очка) идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (20) занимает четвёртую строчку.
Ранее сообщалось, что «Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.