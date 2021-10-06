Хоккеисты ЦСКА с сухим счётом обыграли в московском дерби «Динамо»

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Московский ЦСКА переиграл столичное «Динамо» в гостях в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеисты ЦСКА с сухим счётом обыграли в московском дерби «Динамо»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Игра, которая прошла в Петровском парке, завершилась со счётом 3:0 в пользу армейской команды.

Шайбы забросили Максим Соркин (31-я минута), Павел Карнаухов (50-я) и Джон Гилмор (58-я).

Голкипер ЦСКА Иван Федотов отразил 29 бросков и провёл первый в сезоне-2021/22 сухой матч. Форвард армейской команды Антон Слепышев сыграл четырёхсотый матч в КХЛ.

«Динамо» (22 очка) идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (20) занимает четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что «Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.

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