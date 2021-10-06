«Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ

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Омский «Авангард» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.
«Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
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Действующий чемпион КХЛ уступил на выезде казахстанскому «Барысу» со счётом 1:0.

Победную шайбу забросил на 55-й минуте Никита Михайлис. Голкипер «Барыса» Йони Ортио отразил 28 бросков и провёл первый матч на ноль в сезоне.

«Авангард» (12 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Лидирует «Металлург» (26) в чемпионате. «Барыс» (12) идёт на седьмой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла рижское «Динамо» в матче КХЛ.

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