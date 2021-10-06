Чупков намекнул, что планирует выступить на Играх в Париже

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков ответил на вопрос о том, звучала ли тема летних Олимпийских игр в Париже в его разговоре с тренером Александром Немтырёвым.
Чупков намекнул, что планирует выступить на Играх в Париже
  • РИА Новости

«Конечно. Из чего сейчас состоит моя жизнь? Из плавания. На ближайшие три года точно. Мне есть чем заняться, помимо спорта, и всегда было, но в конкретный момент спорт стоит в абсолютном приоритете», — сказал Чупков в интервью RT.

Также пловец ответил, мечтает ли он о чём-нибудь столь же сильно, как два года назад — о поездке на Камчатку.

«Конечно. Но озвучивать это не стану. Мечты любят тишину», — сказал он.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году.

Ранее Чупков объяснил, почему задумывался о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить