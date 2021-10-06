Чупков намекнул, что планирует выступить на Играх в Париже

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков ответил на вопрос о том, звучала ли тема летних Олимпийских игр в Париже в его разговоре с тренером Александром Немтырёвым.

«Конечно. Из чего сейчас состоит моя жизнь? Из плавания. На ближайшие три года точно. Мне есть чем заняться, помимо спорта, и всегда было, но в конкретный момент спорт стоит в абсолютном приоритете», — сказал Чупков в интервью RT.

Также пловец ответил, мечтает ли он о чём-нибудь столь же сильно, как два года назад — о поездке на Камчатку.

«Конечно. Но озвучивать это не стану. Мечты любят тишину», — сказал он.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году.

Ранее Чупков объяснил, почему задумывался о завершении карьеры.