Джигурда рассказал о требованиях Милонова перед боем

Актёр Никита Джигурда поделился мнением о поединке против депутата Государственной думы Виталия Милонова.

«Перед самим поединком Милонов сказал, что он не выйдет в октагон, если не изменят правила, а именно: без ударов в голову и печень. Я подписал контракт, и мне говорили, что Виталий тренируется и занимается боксом», — приводит слова Джигурды «Спорт-Экспресс».

По словам актёра, Милонов сказал, что развернётся и уйдёт, если не объявят, что в лицо и по печени бить нельзя.

«Я же аванс уже получил. Я что, скажу «нет»? Я его вначале ударил в грудь, а он: «Ой, больно же». Он же депутат. Хороший парень», — сказал Джигурда.

Бой прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств и с запретом ударов в голову и по печени. Поединок продлился три раунда и завершился победой Джигурды единогласным решением судей.

Ранее Милонов рассказал о бое с Джигурдой.