Le Soir: Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард»
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Как сообщает Le Soir, Тедеско является одним из кандидатов на замену бывшему главному тренеру бельгийской команды Мбайе Лейе, который был отправлен в отставку.
Отмечается, что другими претендентами на пост наставника «Стандарта» являются Сабри Лямуши и Александр Блессин.
После десяти туров чемпионата Бельгии «Стандард» занимает 12-е место в турнирной таблице с 13 очками.
Ранее сообщалось, что Тедеско не возглавит московский «Локомотив» после отставки Марко Николича.