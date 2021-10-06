Le Soir: Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард»

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Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может стать главным тренером бельгийского «Стандарда».
Le Soir: Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард»
  • © spartak.com

Как сообщает Le Soir, Тедеско является одним из кандидатов на замену бывшему главному тренеру бельгийской команды Мбайе Лейе, который был отправлен в отставку.

Отмечается, что другими претендентами на пост наставника «Стандарта» являются Сабри Лямуши и Александр Блессин.

После десяти туров чемпионата Бельгии «Стандард» занимает 12-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Ранее сообщалось, что Тедеско не возглавит московский «Локомотив» после отставки Марко Николича.

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