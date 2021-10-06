Le Soir: Тедеско может возглавить бельгийский «Стандард»

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может стать главным тренером бельгийского «Стандарда».

Как сообщает Le Soir, Тедеско является одним из кандидатов на замену бывшему главному тренеру бельгийской команды Мбайе Лейе, который был отправлен в отставку.

Отмечается, что другими претендентами на пост наставника «Стандарта» являются Сабри Лямуши и Александр Блессин.

После десяти туров чемпионата Бельгии «Стандард» занимает 12-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Ранее сообщалось, что Тедеско не возглавит московский «Локомотив» после отставки Марко Николича.