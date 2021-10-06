«Реал» предложил Мбаппе контракт с зарплатой €40 млн в год

Руководство мадридского «Реала» не оставляет попыток в приобретении французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Президент «Реала» Флорентино Перес предложил Мбаппе контракт на шесть лет и зарплату €40 млн в год», — написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

#RealMadrid are confident to sign Kylian #Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around €40M/year. #PSG don’t want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2021

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

В летнее трансферное окно мадридский «Реал» неоднократно пытался подписать Мбаппе.

Летом 2022 года француз станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось: Мбаппе признался, что хотел покинуть команду летом.