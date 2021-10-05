Молодёжная сборная России начала использовать онлайн-систему видеоанализа действий футболистов

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Пресс-атташе молодежной сборной России по футболу Артём Загумённов сообщил, что в рамках сборов в Новогорске молодёжная команда под руководством Михаила Галактионова начала использовать онлайн-систему видеоанализа в тренировочном процессе.
Молодёжная сборная России начала использовать онлайн-систему видеоанализа действий футболистов

«Наш тренерский штаб и ранее применял в работе систему видеоанализа, но сейчас мы решили пойти ещё дальше и использовать систему видеоанализа во время тренировочного процесса, чтобы в режиме «лайв» разбирать тактические действия футболистов и корректировать их в правильном направлении», — цитирует Загумённова Sport24.

По его словам, во время тренировок команды ведётся онлайн-трансляция, сигнал действий футболистов получает монитор, который закреплён на трансляционной вышке. После тренерский штаб подзывает футболистов и по горячим следам корректирует тактическую работу игроков с использованием графики на планшете, который автоматически воспроизводится на мониторе.

Молодёжная сборная готовится в Новогорске к матчам квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года с Северной Ирландией (8 октября) в Химках и на выезде с Литвой (12 октября).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о травме полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

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