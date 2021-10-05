Карпин не исключил, что Глушаков успеет восстановиться к матчу со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о травме полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.
Карпин не исключил, что Глушаков успеет восстановиться к матчу со Словакией
  • РИА Новости

«Ещё не могу сказать точно, что рассчитываем на Глушакова. Сегодня на поле он уже был. Завтра посмотрим, как его организм отреагирует на нагрузку», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По словам Карпина, два игрока молодёжной национальной команды — защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин и полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов — приняли участие в тренировке с основной сборной, поскольку было необходимо дать немного отдохнуть защитникам Георгию Джикии из «Спартака» и хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.

8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее Глушаков рассказал, почему закончил тренировку раньше остальных футболистов сборной.

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