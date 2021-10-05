«Металлург» на выезде победил «Спартак» в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» на выезде с сухим счётом переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» на выезде победил «Спартак» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Магнитогорска.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Джош Карри (15-я минута), Денис Зернов (17-я), Анатолий Никонцев (37-я), Брендан Лайпсик (43-я).

Таким образом, «Металлург» продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 11 матчей.

«Металлург» (26 очков) идёт на первом месте в турнирной таблице КХЛ. «Спартак» (16) занимает шестую позицию в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА одержал победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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