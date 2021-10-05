Усик пообещал, что выступит в следующем бою с Джошуа ещё лучше

Украинский боксёр Александр Усик поделился ожиданиями от боя-реванша с Энтони Джошуа.

«С Джошуа боксировала и добилась победы отличная версия Александра Усика. Но в следующий раз моё выступление будет ещё ярче. Я не чувствую на себе никаких оков, надеюсь, что в реванше буду ещё быстрее и мощнее», — сказал Усик в эфире DAZN.

25 сентября 2021 года Усик решением судей победил чемпиона мира в тяжёлом весе Джошуа и стал обладателем четырёх поясов, принадлежавших британцу.

Ранее сообщалось, что РЕН ТВ покажет третий бой между Фьюри и Уайлдером в прямом эфире.