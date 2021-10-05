Адвокат Хохлова: Facebook не понравилась фамилия Дмитрия

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Адвокат тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова Анна Варганова рассказала о деталях судебного дела с Facebook.
Адвокат Хохлова: Facebook не понравилась фамилия Дмитрия
  • AFP

«Людей, зарегистрированных на Facebook с фамилией Хохлов, много, но когда кто-то пишет его фамилию и прикрепляет фотографию, пользователя блокируют. Дмитрию Хохлову это неприятно. Видимо, Facebook не понравилась фамилия Дмитрия, потому что она похожа на шуточное названия «украинца», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Она также отмечает, что за алгоритмы несёт ответственность Facebook.

«Мы просим обязать Facebook не совершать действий в виде блокировки и просим возместить моральный ущерб», — добавил адвокат.

Сумму морального ущерба сторона Хохлова оценивает в 150 млн рублей.

Ранее подавший в суд на Facebook тренер «Ротора» Хохлов отреагировал на сбой в работе соцсети.

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