Зиньковский: за год в школу сходил не больше раза, но ЕГЭ сдал

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как готовился к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Футболист рассказал, в каких школах он учился.

«В школу я и ещё шесть ребят из «Чертаново» за год сходили не больше раза, но ЕГЭ в итоге сдали все, даже не списывая. Я писал русский, математику, биологию и обществознание. Мы не то чтобы много готовились, скорее, думали: фартанёт нам или нет», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зиньковский принял участие в десяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Зобнин открыл детскую футбольную школу.