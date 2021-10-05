Зиньковский: за год в школу сходил не больше раза, но ЕГЭ сдал

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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как готовился к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Зиньковский: за год в школу сходил не больше раза, но ЕГЭ сдал
  • РИА Новости

Футболист рассказал, в каких школах он учился.

«В школу я и ещё шесть ребят из «Чертаново» за год сходили не больше раза, но ЕГЭ в итоге сдали все, даже не списывая. Я писал русский, математику, биологию и обществознание. Мы не то чтобы много готовились, скорее, думали: фартанёт нам или нет», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зиньковский принял участие в десяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Зобнин открыл детскую футбольную школу.

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