Хедман, Зибанеджад и Ландеског первыми получили вызов в сборную Швеции на ОИ-2022

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Стали известны имена первых трёх хоккеистов, получивших приглашение от тренерского штаба сборной Швеции на Олимпиаду в Пекине.
Хедман, Зибанеджад и Ландеског первыми получили вызов в сборную Швеции на ОИ-2022
  • Reuters
  • © POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Об этом сообщает Aftonbladet.

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» Мика Зибанеджад и Габриэль Ландеског вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду.

В течение октября тренерский штаб команды объявит расширенный состав сборной Швеции.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо».

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