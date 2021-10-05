Хедман, Зибанеджад и Ландеског первыми получили вызов в сборную Швеции на ОИ-2022
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Об этом сообщает Aftonbladet.
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» Мика Зибанеджад и Габриэль Ландеског вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду.
В течение октября тренерский штаб команды объявит расширенный состав сборной Швеции.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.
Ранее гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо».