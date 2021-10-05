Мбаппе: если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментиировал выступление на чемпионате Европы.

«Я никогда не хотел создавать проблемы. В один момент я почувствовал, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали ощущать и другие люди», —цитирует Мбаппе Goal.

Он отметил, что ему говорили, что команда проиграла из-за эго футболиста.

«Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти», — добавил Мбаппе.

Он даже обсуждал свой уход из сборной с руководством национальной команды.

«Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня «обезьяной» за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом я не отрицаю, незабитый пенальти — моя вина», — заключил Мбаппе.

Сборная Франции вылетела с турнира в 1/8 финала, проиграв Швейцарии в серии пенальти.

Ранее Мбаппе заявил, что просил ПСЖ отпустить его летом.