Путин назвал триумфальной победу женской сборной России по шахматам на командном ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил женскую национальную сборную по шахматам на командном чемпионате мира в испанском Ситжесе.
Путин назвал триумфальной победу женской сборной России по шахматам на командном ЧМ
  • globallookpress.com
  • © kremlin.ru

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением в испанском Ситжесе. Вы уверенно прошли групповой этап и плей-офф, не оставив соперникам ни единого шанса обойти нашу сборную на пути к финалу», — говорится в письме Путина на сайте Кремля.

По его словам, спортсменки продемонстрировали свой чемпионский настрой в матче с Индией. Также глава государства отметил работу тренеров россиянок.

Ранее сообщалось, что российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира.

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