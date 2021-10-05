Путин назвал триумфальной победу женской сборной России по шахматам на командном ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил женскую национальную сборную по шахматам на командном чемпионате мира в испанском Ситжесе.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением в испанском Ситжесе. Вы уверенно прошли групповой этап и плей-офф, не оставив соперникам ни единого шанса обойти нашу сборную на пути к финалу», — говорится в письме Путина на сайте Кремля.

По его словам, спортсменки продемонстрировали свой чемпионский настрой в матче с Индией. Также глава государства отметил работу тренеров россиянок.

Ранее сообщалось, что российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира.