Фанаты «Спартака» рассказали о поведении задержанных болельщиков в Грозном

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Два болельщика московского «Спартака», которые присутствовали на матче десятого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом», рассказали о задержании на игре двух фанатов красно-белых.
Фанаты «Спартака» рассказали о поведении задержанных болельщиков в Грозном
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ребята в стельку пьяные были: покурили в туалете, хотя это запрещено, потом начали пререкаться с бойцами. Ну и там немного потолкались», — приводит слова одного из болельщиков News.ru

Другой фанат подтвердил, что задержанные поклонники «Спартака» находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а один из них спровоцировал конфликт на религиозной почве, после чего к нему применили физическую силу.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. 

Ранее болельщик «Ахмата» рассказал о поведении пострадавшего фаната «Спартака» в Грозном.

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