Фанаты «Спартака» рассказали о поведении задержанных болельщиков в Грозном
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Ребята в стельку пьяные были: покурили в туалете, хотя это запрещено, потом начали пререкаться с бойцами. Ну и там немного потолкались», — приводит слова одного из болельщиков News.ru.
Другой фанат подтвердил, что задержанные поклонники «Спартака» находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а один из них спровоцировал конфликт на религиозной почве, после чего к нему применили физическую силу.
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.
Ранее болельщик «Ахмата» рассказал о поведении пострадавшего фаната «Спартака» в Грозном.