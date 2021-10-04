Фанаты «Спартака» рассказали о поведении задержанных болельщиков в Грозном

Два болельщика московского «Спартака», которые присутствовали на матче десятого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом», рассказали о задержании на игре двух фанатов красно-белых.

«Ребята в стельку пьяные были: покурили в туалете, хотя это запрещено, потом начали пререкаться с бойцами. Ну и там немного потолкались», — приводит слова одного из болельщиков News.ru.

Другой фанат подтвердил, что задержанные поклонники «Спартака» находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а один из них спровоцировал конфликт на религиозной почве, после чего к нему применили физическую силу.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.

Ранее болельщик «Ахмата» рассказал о поведении пострадавшего фаната «Спартака» в Грозном.