Болельщик «Ахмата» рассказал о поведении пострадавшего фаната «Спартака» в Грозном

Болельщик грозненского «Ахмата» рассказал о поведении фаната московского «Спартака», который пострадал во время матча десятого тура Российской премьер-лиги в столице Чечни.

«Этот человек вёл себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и Всевышнего», — приводит слова болельщика News.ru.

По его словам, никто не позволит себя вести подобным образом в любом городе России.

«Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он ещё легко отделался», — добавил очевидец событий.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.

Ранее экс-глава Всероссийского объединения болельщиков оценил слова директора по безопасности РПЛ об инциденте с фанатом «Спартака».