Болельщик «Ахмата» рассказал о поведении пострадавшего фаната «Спартака» в Грозном
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«Этот человек вёл себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и Всевышнего», — приводит слова болельщика News.ru.
По его словам, никто не позволит себя вести подобным образом в любом городе России.
«Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он ещё легко отделался», — добавил очевидец событий.
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.
Ранее экс-глава Всероссийского объединения болельщиков оценил слова директора по безопасности РПЛ об инциденте с фанатом «Спартака».