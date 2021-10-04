Болельщик «Ахмата» рассказал о поведении пострадавшего фаната «Спартака» в Грозном

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Болельщик грозненского «Ахмата» рассказал о поведении фаната московского «Спартака», который пострадал во время матча десятого тура Российской премьер-лиги в столице Чечни.
Болельщик «Ахмата» рассказал о поведении пострадавшего фаната «Спартака» в Грозном
  • © twitter.com/optaluna

«Этот человек вёл себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и Всевышнего», — приводит слова болельщика News.ru.

По его словам, никто не позволит себя вести подобным образом в любом городе России.

«Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он ещё легко отделался», — добавил очевидец событий.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении. 

Ранее экс-глава Всероссийского объединения болельщиков оценил слова директора по безопасности РПЛ об инциденте с фанатом «Спартака».

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