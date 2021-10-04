«Боруссия» о сбое в работе соцсетей: Twitter — лучший в истории
- Reuters
«Twitter — лучший в истории» (в оригинале опубликовано эмодзи с изображением козла, английское слово goat («козёл») пишется так же, как аббревиатура G. O. A. T. — Greatest of all time, лучший в истории. — Прим. RT), — говорится в сообщении на официальной странице «Боруссии» в Twitter.
Twitter is 🐐— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 4, 2021
Напомним, что пользователи в ряде стран мира сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Ранее сообщалось о сбое в работе Twitter.