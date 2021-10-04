«Боруссия» о сбое в работе соцсетей: Twitter — лучший в истории

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Пресс-служба дортмундской «Боруссии» прокомментировала сбой в работе социальных сетей.
«Боруссия» о сбое в работе соцсетей: Twitter — лучший в истории
  • Reuters

«Twitter — лучший в истории» (в оригинале опубликовано эмодзи с изображением козла, английское слово goat («козёл») пишется так же, как аббревиатура G. O. A. T. — Greatest of all time, лучший в истории. — Прим. RT), — говорится в сообщении на официальной странице «Боруссии» в Twitter.

Напомним, что пользователи в ряде стран мира сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Ранее сообщалось о сбое в работе Twitter.

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