«Боруссия» о сбое в работе соцсетей: Twitter — лучший в истории

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» прокомментировала сбой в работе социальных сетей.

«Twitter — лучший в истории» (в оригинале опубликовано эмодзи с изображением козла, английское слово goat («козёл») пишется так же, как аббревиатура G. O. A. T. — Greatest of all time, лучший в истории. — Прим. RT), — говорится в сообщении на официальной странице «Боруссии» в Twitter.

Twitter is 🐐 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 4, 2021

Напомним, что пользователи в ряде стран мира сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Ранее сообщалось о сбое в работе Twitter.