The Athletic: сериал «Тед Лассо» заключил сделку с АПЛ
- Reuters
Как сообщает The Athletic, в результате сделки в сериале появится лицензионный контент, относящийся к АПЛ: эмблемы, форма клубов и кубок чемпиона Англии.
Напомним, что в первых двух сезонах «Теда Лассо» лишь несколько клубов были представлены официально, однако все футболисты были выдуманными.
Сериал «Тед Лассо» — это проект Apple TV+, первый сезон которого вышел в августе 2020 года. Учитывая большую популярность и положительные отзывы, Apple продлила сериал ещё на два сезона.
Ранее сообщалось, что английский «Уотфорд» объявил о назначении итальянского тренера Клаудио Раньери наставником команды.