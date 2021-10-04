The Athletic: сериал «Тед Лассо» заключил сделку с АПЛ

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Создатели сериала «Тед Лассо» подписали соглашение с Английской премьер-лигой (АПЛ) стоимостью $680 тыс.
The Athletic: сериал «Тед Лассо» заключил сделку с АПЛ
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, в результате сделки в сериале появится лицензионный контент, относящийся к АПЛ: эмблемы, форма клубов и кубок чемпиона Англии.

Напомним, что в первых двух сезонах «Теда Лассо» лишь несколько клубов были представлены официально, однако все футболисты были выдуманными.

Сериал «Тед Лассо» — это проект Apple TV+, первый сезон которого вышел в августе 2020 года. Учитывая большую популярность и положительные отзывы, Apple продлила сериал ещё на два сезона.

Ранее сообщалось, что английский «Уотфорд» объявил о назначении итальянского тренера Клаудио Раньери наставником команды.

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