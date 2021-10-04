Источник: Прядкин обсудил с клубами РПЛ свою отставку

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин покинет свой пост на следующей неделе.

Об этом сообщает «РБК-Спорт».

«Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путём. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию», — говорится в сообщении.

По информации источника, собрание клубов РПЛ назначено на 5 октября, на нём будет обсуждаться будущее руководства лиги.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц может стать новым президентом лиги.

Ранее Анатолий Воробьёв прокомментировал возможное назначение на пост президента РПЛ главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в случае ухода Прядкина.