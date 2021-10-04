Джокович рискует пропустить Australian Open из-за вакцинации

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович может пропустить Australian Open из-за отказа от вакцинации.
Джокович рискует пропустить Australian Open из-за вакцинации
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«Титулы никого не защитят. Единственный титул, который может защитить, — принятие первой и второй дозы вакцины», — цитирует премьера австралийского штата Дэна Эндрюса Tennis World USA.

Отмечается, что Джокович является невакцинированным.

Напомним, что теннисист проиграл финал Открытого чемпионата США — 2021 россиянину Даниилу Медведеву. Из-за этого поражения Джокович снялся с «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Ранее Хачанов потерял две позиции в рейтинге АТР.

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