Джокович рискует пропустить Australian Open из-за вакцинации

Первая ракетка мира серб Новак Джокович может пропустить Australian Open из-за отказа от вакцинации.

«Титулы никого не защитят. Единственный титул, который может защитить, — принятие первой и второй дозы вакцины», — цитирует премьера австралийского штата Дэна Эндрюса Tennis World USA.

Отмечается, что Джокович является невакцинированным.

Напомним, что теннисист проиграл финал Открытого чемпионата США — 2021 россиянину Даниилу Медведеву. Из-за этого поражения Джокович снялся с «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Ранее Хачанов потерял две позиции в рейтинге АТР.