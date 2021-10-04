Касаткина потеряла пять позиций в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.
Касаткина потеряла пять позиций в рейтинге WTA
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Дарья Касаткина опустилась с 25-го на 30-е место.

Анастасия Павлюченкова сохранила 13-ю позицию в рейтинге. Вероника Кудерметова также осталась на 31-й строчке. Екатерина Александрова переместилась с 32-го на 34-е место.

Рейтинг возглавляет представительница Австралии Эшли Барти, вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — Каролина Плишкова из Чехии.

Ранее сообщалось, что Рууд обыграл Норри в финале турнира в Сан-Диего.

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