Касаткина потеряла пять позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.

Дарья Касаткина опустилась с 25-го на 30-е место.

Анастасия Павлюченкова сохранила 13-ю позицию в рейтинге. Вероника Кудерметова также осталась на 31-й строчке. Екатерина Александрова переместилась с 32-го на 34-е место.

Рейтинг возглавляет представительница Австралии Эшли Барти, вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — Каролина Плишкова из Чехии.

Ранее сообщалось, что Рууд обыграл Норри в финале турнира в Сан-Диего.