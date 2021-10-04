Кросби, Макдэвид и Пьетранджело первыми попали в состав сборной Канады на ОИ-2022
Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а также защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело первыми вошли в состав сборной Канады.
Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
До 15 октября штаб предоставит расширенный список хоккеистов из 55 человек на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл московское «Динамо» и одержал десятую победу подряд в КХЛ.