Кросби, Макдэвид и Пьетранджело первыми попали в состав сборной Канады на ОИ-2022

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Тренерский штаб сборной Канады по хоккею огласил первых участников Олимпиады в Пекине.

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а также защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело первыми вошли в состав сборной Канады.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

До 15 октября штаб предоставит расширенный список хоккеистов из 55 человек на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл московское «Динамо» и одержал десятую победу подряд в КХЛ.

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