«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Садио Мане и Мохаммед Салах на 59-й и 76-й минутах. Команда Хосепа Гвардиолы ответила голами Фила Фодена (69') и Кевина Де Брёйне (81').
Подопечные Юргена Клоппа набрали 15 очков и занимают второе место в чемпионате Англии по футболу. «Сити» находится на пятой строчке с 14 очками в активе.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу» и прервал серию из трёх поражений в АПЛ.