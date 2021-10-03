«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче АПЛ

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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не смогли выявить победителя в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Садио Мане и Мохаммед Салах на 59-й и 76-й минутах. Команда Хосепа Гвардиолы ответила голами Фила Фодена (69') и Кевина Де Брёйне (81').

Подопечные Юргена Клоппа набрали 15 очков и занимают второе место в чемпионате Англии по футболу. «Сити» находится на пятой строчке с 14 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу» и прервал серию из трёх поражений в АПЛ.

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