«Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу» и прервал серию из трёх поражений в АПЛ

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Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
«Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу» и прервал серию из трёх поражений в АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев на 27-й минуте отличился Пьер-Эмиль Хёйбьерг, а на 71-й в свои ворота забил защитник гостей Мэтт Таргетт. Гости ответили на 67-й минуте голом Олли Уоткинса.

Таким образом, подопечные Нуну Санту прервали неудачную серию из трёх поражений. «Тоттенхэм» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место. «Астон Вилла» (10) находится на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» и прервал серию из трёх побед в АПЛ.

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