В ФТР отреагировали на новые правила об обязательной вакцинации перед Australian Open

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Пресс-атташе Федерации тенниса России (ФТР) Илья Вержба прокомментировал новость об обязательной вакцинации всех участников Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
В ФТР отреагировали на новые правила об обязательной вакцинации перед Australian Open
  • Pixabay

«Пока ещё есть время до турнира в Мельбурне, ситуация может поменяться. Ведётся работа и по взаимному признанию вакцин, и по вариантам для отдельных категорий», — цитирует пресс-атташе ФТР «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что ФТР следит за развитием ситуации, однако предметно можно будет говорить только ближе к началу Australian Open 2022.

Напомним, что правительство австралийского штата Виктория ввело новое правило об обязательной вакцинации от коронавируса для работников профессионального спорта. Теперь все участники Открытого чемпионата Австралии, включая спортсменов, тренеров и персонал, должны быть привиты от COVID-19.

В штате Виктория одобрены только вакцины Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

Australian Open 2022 пройдёт 17—30 января в Мельбурне.

Ранее Юрий Бородавко, тренер чемпиона мира Александра Большунова, рассказал, как удалось лыжников его группы привить вакциной от коронавируса Pfizer.

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