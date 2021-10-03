Мироманов: надо прибавлять, чтобы пробиться в основную команду «Вегаса»

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов поделился впечатлениями о первом предсезонном матче в НХЛ.

«Было весьма тяжело. Много болельщиков, трудная игра. Конечно, это предсезонка. Но для меня это был первый матч в НХЛ. Особенный момент. Нужно работать дальше, чтобы снова завоевать место в основе», — цитирует Мироманова пресс-служба НХЛ.

По его словам, тренировочный процесс и матчи в НХЛ гораздо тяжелее, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Более жёсткая и быстрая игра, мощнее соперники. А на обработку шайбы и принятие решений не так много времени.

«Так что нужно прибавлять по всем фронтам, чтобы здесь играть. В первом периоде было трудно, но дальше — уже полегче, и я понемногу осваиваюсь», — сказал Мироманов.

Напомним, что 24-летний москвич в предсезонном матче против «Лос-Анджелес Кингз» (4:0) оформил дубль. Также по шайбе забросили швед Вильям Карлссон и американец Алек Мартинес.

Мироманов выступал за клуб КХЛ «Сочи». Контракт с «Вегасом» он подписал в марте 2021 года. Соглашение рассчитано на сезон-2021/22.

Ранее главный тренер «Вегаса» Питер Дебур оценил игру Мироманова.