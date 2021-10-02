Арбитр Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Арбитр Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его мнению, за счёт этого действия Дивеев помешал добраться до мяча футболисту гостей. Эксперт признался, что не понимает, почему пенальти не был назначен, так как были даны абсолютно нормальные видеоповторы.

«Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят «Краснодару» за коллегу Панина», — добавил Федотов.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Краснодар» располагается на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Краснодар».