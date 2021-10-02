Хавронина и Чиризано победили на этапе юниорского Гран-при в Польше

Россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано завоевали золотые медали этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в польском Гданьске.

Российская пара по сумме двух программ получила от судей 168,96 балла.

Серебряные награды завоевали американцы Изабелла Флоре и Димитри Царевски (154,34). Бронза досталась представителям Кипра Ангелине Кудрявцевой и Илье Каранкевичу (148,95).

Другой российский дуэт, Ольга Мамченкова и Марк Волков (147,61), занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что россиянин Глеб Лутфуллин одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в польском Гданьске.