Хавронина и Чиризано победили на этапе юниорского Гран-при в Польше
- РИА Новости
Российская пара по сумме двух программ получила от судей 168,96 балла.
Серебряные награды завоевали американцы Изабелла Флоре и Димитри Царевски (154,34). Бронза досталась представителям Кипра Ангелине Кудрявцевой и Илье Каранкевичу (148,95).
Другой российский дуэт, Ольга Мамченкова и Марк Волков (147,61), занял четвёртое место.
Ранее сообщалось, что россиянин Глеб Лутфуллин одержал победу на этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в польском Гданьске.