«Челси» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» переиграл «Саутгемптон» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась победой лондонской команды со счётом 3:1.

В составе лондонской команды мячи забили Трево Чалоба (9'), Тимо Вернер (84') и Бенджамин Чилуэлл (89'). У «Эвертона» гол на свой счёт записал Джеймс Уорд-Праус (61', пенальти).

Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил на 77-й минуте игрока команды из Ливерпуля Джеймса Уорда-Прауса.

«Челси» набрал 16 очков и вышел на первое место в АПЛ. «Саутгемптон» (4) располагается на 16-v месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ.