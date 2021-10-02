«Челси» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

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Лондонский «Челси» переиграл «Саутгемптон» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
«Челси» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась победой лондонской команды со счётом 3:1.

В составе лондонской команды мячи забили Трево Чалоба (9'), Тимо Вернер (84') и Бенджамин Чилуэлл (89'). У «Эвертона» гол на свой счёт записал Джеймс Уорд-Праус (61', пенальти).

Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил на 77-й минуте игрока команды из Ливерпуля Джеймса Уорда-Прауса.

«Челси» набрал 16 очков и вышел на первое место в АПЛ. «Саутгемптон» (4) располагается на 16-v месте турнирной таблицы.  

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ.

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