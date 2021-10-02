Журналист The Athletic назвал Мироманова суперзвездой НХЛ
- AP
- © David Becker
«Даниил Мироманов — суперзвезда. Или, может быть, нет, но у него потрясающая предсезонка», — написал Гранье в своём Twitter.
Он восторженно описал, как хоккеист забил шайбу.
«Он габаритный, с хорошим катанием и фантастической работой рук. Что ему нужно, чтобы стать седьмым защитником на будущий сезон НХЛ?» — добавил журналист.
Мироманов выступал за «Сочи». Контракт с «Вегасом» он подписал в марте 2021 года. Соглашение рассчитано на сезон-2021/22.
Ранее сообщалось, что голы Бучневича, Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго».