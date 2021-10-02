Журналист The Athletic назвал Мироманова суперзвездой НХЛ

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Журналист The Athletic Джесси Гранье высказался об игре российского защитника Даниила Мироманова за «Вегас Голден Найтс» в выставочных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Журналист The Athletic назвал Мироманова суперзвездой НХЛ
  • AP
  • © David Becker

«Даниил Мироманов — суперзвезда. Или, может быть, нет, но у него потрясающая предсезонка», — написал Гранье в своём Twitter.

Он восторженно описал, как хоккеист забил шайбу.

«Он габаритный, с хорошим катанием и фантастической работой рук. Что ему нужно, чтобы стать седьмым защитником на будущий сезон НХЛ?» — добавил журналист.

Мироманов выступал за «Сочи». Контракт с «Вегасом» он подписал в марте 2021 года. Соглашение рассчитано на сезон-2021/22.

Ранее сообщалось, что голы Бучневича, Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго».

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