В Красноярском крае назвали стоимость подготовки к чемпионату мира по волейболу

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Подготовка спортивных объектов Красноярского края к чемпионату мира по волейболу в 2022 году обойдется более, чем в 300 млн рублей, заявил глава Минспорта края Павел Ростовцев.
В Красноярском крае назвали стоимость подготовки к чемпионату мира по волейболу
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

В краевом ведомстве отметили, что к чемпионату мира заявлено два объекта: дворец спорта имени Ивана Ярыгина и Дом спорта имени Михаила Дворкина.

«Во дворце спорта нужно немножко увеличить трибуны, модернизировать информационный куб, раздевалки, тренажеры, это стоит около 70 млн рублей, к февралю все будет готово», — заявил Ростовцев в комментарии ТАСС.

Площадка дома спорта будет задействована в качестве тренировочного объекта — его ремонт обойдется в 260 млн рублей. Работы предполагается завершить в июне 2022 года.

В четверг, 30 сентября, в Москве состоялась жеребьёвка мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, который впервые в истории пройдёт в России. 

Сборная России в группе A встретится с национальными командами Туниса, Пуэрто-Рико и Сербии. 

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