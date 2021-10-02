В Красноярском крае назвали стоимость подготовки к чемпионату мира по волейболу

Подготовка спортивных объектов Красноярского края к чемпионату мира по волейболу в 2022 году обойдется более, чем в 300 млн рублей, заявил глава Минспорта края Павел Ростовцев.

В краевом ведомстве отметили, что к чемпионату мира заявлено два объекта: дворец спорта имени Ивана Ярыгина и Дом спорта имени Михаила Дворкина.

«Во дворце спорта нужно немножко увеличить трибуны, модернизировать информационный куб, раздевалки, тренажеры, это стоит около 70 млн рублей, к февралю все будет готово», — заявил Ростовцев в комментарии ТАСС.

Площадка дома спорта будет задействована в качестве тренировочного объекта — его ремонт обойдется в 260 млн рублей. Работы предполагается завершить в июне 2022 года.

В четверг, 30 сентября, в Москве состоялась жеребьёвка мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, который впервые в истории пройдёт в России.

Сборная России в группе A встретится с национальными командами Туниса, Пуэрто-Рико и Сербии.