Сборная России по волейболу узнала соперников по группе ЧМ-2022

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В Москве состоялась жеребьёвка мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, который впервые в истории пройдёт в России.
Сборная России по волейболу узнала соперников по группе ЧМ-2022
  • РИА Новости

Сборная России в группе A встретится с национальными командами Туниса, Пуэрто-Рико и Сербии. 

Матчи группы А пройдут в Москве.

Церемония жеребьёвки прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Чемпионат мира пройдёт в десяти городах России. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

На первом этапе команды будут разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейшие.

Ранее сообщалось, что тигр стал талисманом чемпионата мира по волейболу 2022 года в России.

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