Московское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.
В составе «Динамо» шайбы забросили Владислав Ефремов (6-я минута), Станислав Галиев (21-я) и Михаил Фисенко (60-я). У клуба из Нур-Султана отличился Даррен Диц (56-я).
«Динамо» одержало третью победу подряд. Бело-голубые возглавляют Западную конференцию КХЛ. «Барыс» идёт на восьмом месте на Востоке.
Ранее «Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ.