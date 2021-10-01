Московское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ

Московское «Динамо» дома переиграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Динамо» шайбы забросили Владислав Ефремов (6-я минута), Станислав Галиев (21-я) и Михаил Фисенко (60-я). У клуба из Нур-Султана отличился Даррен Диц (56-я).

«Динамо» одержало третью победу подряд. Бело-голубые возглавляют Западную конференцию КХЛ. «Барыс» идёт на восьмом месте на Востоке.

Ранее «Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ.