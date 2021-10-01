«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Московский «Спартак» дома нанёс поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 5:1 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов (9-я минута), Джейкоб Виртанен (17-я), Эмиль Петтерссон (33-я), Александр Хохлачёв (45-я), Олег Евенко (53-я). У «Нефтехимика» отличился Ансель Галимов (58-я).

Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Нижнекамска идёт на седьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» переиграл в гостях московский ЦСКА в матче КХЛ.