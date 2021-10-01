ЭСК признала пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом» ошибочным
- РИА Новости
«ЭСК РФС признала, что арбитр Виталий Мешков ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче в «Зенитом»», — сообщает пресс-служба РФС.
Уточняется, что решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды с берегов Невы упал после лёгкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия.
«Зенит» забил с пенальти на 79-й минуте матча и одержал победу над самарским клубом со счётом 2:1. Нарушение было зафиксировано на нападающем команды из Санкт-Петербурга Артёме Дзюбе.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом».