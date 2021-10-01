ЭСК признала пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом» ошибочным

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Крыльев Советов» по спорному эпизоду в матче девятого тура чемпионата России с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«ЭСК РФС признала, что арбитр Виталий Мешков ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче в «Зенитом»», — сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды с берегов Невы упал после лёгкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия.

«Зенит» забил с пенальти на 79-й минуте матча и одержал победу над самарским клубом со счётом 2:1. Нарушение было зафиксировано на нападающем команды из Санкт-Петербурга Артёме Дзюбе.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом».