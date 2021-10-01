Футболист «Наполи» Кулибали объяснил поражение от «Спартака»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«Наполи» есть над чем подумать после игры со «Спартаком». Скорее всего, все уже размышляли о воскресной игре с «Фиорентиной». Но концовка встречи всё равно была достаточно напряжённой, так как после перерыва нас достаточно хорошо замотивировал один из помощников Спаллетти», — цитирует Кулибали Football Italia.

По его словам, ему не хочется искать оправдания, но итальянцы могли сыграть гораздо лучше, а теперь необходимо много работать. 30-летний сенегалец признался, что ощущает разочарование от поражения.

«Этот матч многому меня научил, в том числе и на личном уровне. Тренер был очень огорчён — перед игрой он нам не раз говорил о должном настрое. С завтрашнего дня мы должны найти правильный подход перед сложным испытанием в матче с «Фиорентиной», — добавил Кулибали.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 и теперь с тремя очками занимает второе место в группе C.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что победа «Спартака» над «Наполи» произошла из-за натянутого удаления.